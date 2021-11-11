محمد بن مسعود - الدمام - قواتُ صنعاء تقتربُ من المعسكر الذي يتواجد فيه العرادة جنوب المدينة بعد مقتل صهر المحافظ وانشقاق كتيبة بكاملها

حقّقت قواتُ صنعاء، تقدماتٍ عسكريةً جديدة، اليوم الأربعاء، جنوب مدينة مأرب، وسط انهياراتٍ كبيرةً في صفوف قوات الإصلاح.

وتداول ناشطون في مأرب على وسائل التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيدُ بأن المعاركَ دارت خلال الساعات الماضية في منطقة البَلَق الشرقي الاستراتيجي، موضحين أن قوات صنعاء تمكّنت من السيطرة لأول مرة على قرى حَـلّ العواض وأمات زنبر، جنوب غرب البلق، بعد تمكّنها من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل البلق الشرقي ومناطق الفليحة والردهة والنقعة الشرقية.

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وأكّـدت أن قوات صنعاء تقتربُ حَـاليًّا من أهم المعسكرات التابعة للقاعدة والتي يديرها شقيق محافظ مأرب، خالد العرادة القيادي في تنظيم القاعدة.

وأوضحت أن المواجهات تدور حَـاليًّا في مناطق بئر سيف بن حمد بن عقار العبيدي، متجهة صوب معسكر طيبة التابع للقاعدة والذي يقوده خالد العرادة، شقيق المحافظ، المطلوب أمريكيا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وفي السياق ذاته، أكّـدت مصادر قبلية، مقتل صهر المحافظ العرادة، المدعو ناصر محمد جياش، خلال المعارك الأخيرة، مشيرة إلى انشقاق كتيبة التأمينات التابعة لوزارة الدفاع التي يقودها علي صالح عبدالله وإعلان انضمامها إلى قوات صنعاء.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التطورات الأخيرة، تجعل من حسم المعركة وشيكًا خلال الأيّام القليلة القادمة، خَاصَّة مع رفض قيادة الإصلاح في المدينة، الْيوم، الوساطة المشكلة من قيادات في الحزب من الرافضين جر المدينة لمستنقع الحرب والدمار.