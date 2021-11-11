محمد بن مسعود - الدمام - حكومةُ صنعاء تعلن أنها ستكشف غداً ما ينتظره جميعُ اليمنيين حول اتّفاق هام

أعلنت اللجنةُ الإشرافيةُ لتنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، الكشفَ غداً الخميس، عن أسباب تعثر اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان.

وأكّـدت اللجنةُ في بيان لها، الأربعاء، أنها ستكشف في مؤتمرها الصحفي الأول، الذي سيعقد صباح الغد بمقر وزارة الخارجية بصنعاء، أسباب تعثر الاتّفاق، إلى جانب الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة بشكل مخالف للاتّفاق.

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ودعت اللجنة، الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية والعربية والدولية، العاملة في العاصمة صنعاء لحضور المؤتمر وتغطية وقائعه.

وأشَارَ البيان إلى أن اللجنة ستعقد عند الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس مؤتمراً صحفياً باللغتين العربية والإنجليزية عبر برنامج “ZOOM” لإتاحة الفرصة للصحفيين والمراسلين والمنظمات في الخارج للمشاركة عبر الرابط التالي:

https://us06web.zoom.us/j/84359014725?pwd=SnptZmdtMUtlakkyR0habllRUFozUT09