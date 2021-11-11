شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى «سيراليون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى فريتاون، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية سيراليون.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار فريتاون الدولي، وزيرة الإقليم الشمالي في جمهورية سيراليون السيدة الحجة عايشة عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي برنس كول، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لامينا بول ?امبوي، ومدير إدارة آسيا والشرق الأوسط عبدالعزيز توري، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وسفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالو.