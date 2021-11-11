شكرا لقرائتكم خبر عن 58 محطة تصريف و121 مضخة تتأهب لموسم أمطار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وكشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، عن خطة أمانة المنطقة الشرقية لموسم الأمطار لهذا العام، التي تضمنت جميع الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية؛ لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقاً.

درجات الإنذاروأشار إلى تركيب 32 مضخة لتصريف مياه الأمطار في 11 نفقاً في حاضرة الدمام، وتخصيص فرق فنية تعمل في جميع المواقع المستهدفة بالخطة، لافتا إلى اعتماد ثلاث درجات للإنذار لتفعيل غرف العمليات وتطبيق الخطط الموضوعة وتصعيد الحالة وهي: «الدرجة الخضراء» وهي العمليات العادية للحالات المطرية المحدودة، و«الدرجة البرتقالية»، وهي العمليات التي تستدعي استجابة مجموعة من الجهات المعنية من أجل معالجة تداعيات الحالة المطرية، و«الدرجة الحمراء» وتعتمد في الحالات المطرية، التي تفرض استنفار الأجهزة المعنية كافة؛ من أجل معالجة تداعياتها.

المياه الجوفيةوقال إن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة، وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، يمكنها القيام بواجباتها بشكل مناسب بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للتحضير والتجهيز والمتابعة عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

خطوط الطردوأضاف م. بخرجي، إن أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية تبلغ 1.053.000 متر طولي تتراوح بأقطار من 3000 - 150ملم، وعدد المناهل «غرف التفتيش» على الشبكات 12.790منهلا، وإضافة إلى 17.093 مصيدة، فيما بلغت أطوال خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج 148.426 مترا طوليا بأقطار تتراوح بين 700-2200 ملم.

خدمات الأحياءوأشار إلى أن المشاريع التي تم الانتهاء منها هي، مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، يخدم المشروع أحياء «بدر، وأحد، والنور، والخالدية، وثقب أفقي بشارع عمر بن الخطاب» لتفعيل شبكات ومحطة حي الضباب، ووحدات ضخ بالخالدية وشارع الأشرعة بالشاطئ، وحي الواحة لتفعيل الشبكات المنفذة، وشبكات انحدار بنفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وخط طرد قطر 1400 ملم؛ لرفع كفاءة محطة ابن خلدون، بالإضافة لمشروع تصريف مياه الأمطار «م11 ج1»، بالدمام المرحلة الأولى وهو خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى الخليج العربي بطول 16.885كم تقريباً، وذلك كمرحلة أولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية.

الخليج العربيولفت إلى الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار«م9ج4» بالدمام، ويخدم أحياء «الشاطئ، مواقع بحي بدر، الخالدية الجنوبية، حي الخالدية الشمالية، محطة ضخ بحي الشاطئ»، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار «م9ج2» بالدمام، الذي يخدم أحياء النزهة والفردوس. وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الضباب وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابية «25.782م3/ ساعة»، ويخدم حي الضباب والأحياء المجاورة، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام وهي خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد بالحي الخامس، مرورا بحي النابية وحتى الخليج العربي بطول 14300كم تقريباً. وبيّن أن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد بالدمام يتكون من خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد من الحي الثاني والسادس وحتى الخليج العربي بطول 10300كم تقريباً.

المرحلة الرابعةوأوضح أن هناك عددا من المشاريع الجاري الانتهاء منها، وسيتم دخولها الخدمة هذا الموسم، وتتمثل في مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار في الحي الخامس بقدرة استيعابية «31.400م3/ ساعة»، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابية «25.100م3/ ساعة»، وشبكات بطول 33.829 مترا طوليا من شبكات الانحدار بالحي الثاني والخامس والسادس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح «3000 - 150» ملم، وكذلك إنشاء 505 مناهل تفتيش و725 مصائد أمطار، فيما بلغ عدد المحطات 40 محطة بطاقة تصريفية 515.928 مترا مكعبا بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية 190، وعدد المضخات الاحتياطية 34 مضخة.

تقنية عاليةوأكد أن أمانة المنطقة الشرقية رفعت عدد معداتها ذات التقنية العالية والمتطورة والمستخدمة في نزح مياه الأمطار، وذلك بإضافة 7 معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، تعمل على نزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 720 مترا مكعبا في الساعة، ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، إضافة إلى تسخير كافة الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.

مضخة هيدروليكيةولفت إلى أن التقنيات التي حرصت أمانة الشرقية على توفيرها وزيادة عددها للاستعداد لموسم الأمطار، التي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر في وكالة التعمير والمشاريع، تمثّلت في وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار، وهي عبارة عن شاحنات تُعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مُدّعمة بها، التي تقوم بالوصول في وقت قصير للمواقع المتضررة، وتتكون من مضخة هيدروليكية، وخراطيم هيدروليكية وخراطيم نزح مياه الأمطار، ومضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 مترا مكعبا في الساعة، وتعمل ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طورتها للتدخل السريع وتنقلها للمواقع المستهدف معالجتها في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

أدوات شفطوأشار إلى انتهاء كافة الاستعدادات لموسم الأمطار بالبلديات، عبر تجهيز معدات وعمالة رفع وسحب مياه الأمطار، وذلك بالعمل المكثف والتركيز على توزيع المعدات والعمالة على نقاط تجمع مياه الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، ووضع خطة عمل للعمل في المناطق غير المخدومة، وتشمل تحديد مواقع تجمع مياه الأمطار، وتحديد أولوية العمل وتجهيز وتدريب القوى العاملة في شفط مياه الأمطار، وتجهيز وصيانة معدات وأدوات شفط مياه الأمطار، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أي مستجدات أو تحديات أثناء العمل ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.

سخرت أمانة المنطقة الشرقية إمكانياتها استعدادا لموسم الأمطار القادم، بتجهيز 58 محطة تعمل بطاقة تصريفية 300 ألف متر مكعب بالساعة، و79 مضخة أساسية و42 احتياطية، وشبكات تصريف رئيسية وفرعية بأطوال مليون متر طولي، إضافة إلى خطة طوارئ تتضمن جمع البيانات الدقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات المياه وغير المخدومة بشبكات التصريف.

7 معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية لنزح المياه

وحدة تدخل سريع تعمل على مدار الـ 24 ساعة

تركيب 32 مضخة بـ11 نفقا واعتماد 3 إنذارات