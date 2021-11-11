شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يحسم مشاكل «سوق الحب» بالدمام.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحسم المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، اليوم، المشاكل التي عرضها عدد من أصحاب المحال التجارية في سوق الحب بالدمام أمام رئيس المجلس عبدالهادي الشمري والأعضاء، مطلع الأسبوع الجاري.

حل المشاكل

وذكر رئيس المجلس البلدي أن اجتماع اليوم، سيكون مع الجهات ذات العلاقة مثل مرور المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة في مقر المجلس، والتي أبدت استعدادها التام لحل المشاكل التي قدمها أصحاب المحال ونقلوا خلالها معاناة أكثر من 150 مستثمرا، مؤكدا أنه سيتم الخروج بتوصيات وحلول ناجعة.

إمكانيات نظامية

يذكر أن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، تعهد ببذل أقصى الإمكانيات النظامية لإنهاء معاناة أكثر من 150 مواطنا من أصحاب المحلات المتضررة بسوق الحب بالدمام نتيجة ما ذكروه من ملاحظات خدمية نفرت معها الزبائن وتهدد بالمزيد من خسائرهم وذلك خلال اجتماعهم مع أعضاء المجلس، ومنها قلة مداخل السوق، ومواقف السيارات، ودورات المياه، لافتا إلى أن مطالبهم ستكون في عين الاعتبار وسيتم التنسيق ونقل المطالب إلى أمانة المنطقة وسرعة عقد اجتماع مع المرور لوضع الحلول اللازمة.

تدوين ومراجعة

وأكد أن كل ما يصل للمجلس من مقترحات أو شكاوى تؤخذ في عين الاعتبار ويتم تدوينها ومراجعتها من أعضاء المجلس ليتم الرفع بها رسميا للأمانة أو الجهات ذات العلاقة، مبينا أن المجلس أخذ على عاتقه خدمة أبناء الوطن وتقديم كافة الخدمات التي من شأنها أن تساعدهم في ممارسة أعمالهم وعدم تعطيل أو عرقلة أي نشاط على كافة المستويات.

6 حلقات

وكانت ”الخليج 365” قد فتحت عبر 6 حلقات، ملف المواقف الذكية، التي تحولت إلى أزمة «متجددة» تطال تداعياتها عدة أطراف «اقتصاديا واجتماعيا»، سواء لمرتادي الأسواق أو سكان الأحياء وأصحاب المحلات التجارية، نتيجة ارتفاع الرسوم مقابل ساعة انتظار، وكذا اشتراط الدفع بالعملة المعدنية.

أسعار مناسبة

وشملت مطالب المواطنين وجود أسعار مناسبة، غير سعر الـ 3 ريالات، لأنه يعتبر مبلغا مرتفعا، ووجود آلية للاستفادة من الوقت المتبقي، وتفعيل طرق مختلفة للدفع، وعدم اختصار الدفع على العملة النقدية، مؤكدين ضرورة وجود حل وآلية لأصحاب المحلات، الذين تزيد عدد ساعات عملهم على 7 ساعات، وإيجاد حلول للسكان.

أجهزة ذكية

وأشاروا إلى ضرورة ربط التطبيق بالأجهزة الذكية، وعند إتمام الحجز من التطبيق، لا تكون هناك حاجة للذهاب للجهاز وطباعة التذكرة، وأن تكون هناك تعليمات وحملات توعوية بطريقة استخدام الأجهزة، إضافة إلى التأكد من تشغيل جميع الأجهزة وتفعيل خدماتها عليها بشكل كامل، خاصة أن أغلبها لا تعمل فيه بعض الخدمات، والبعض الآخر لا تعمل جميعها.