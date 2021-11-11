شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: المملكة ملتزمة بتعزيز المساعي الدولية لدعم التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اعتزاز المملكة بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر العام للمنظمة، في دورته الــ 41 الذي أقيم أمس، في مقر «اليونسكو» في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد سموه التزام المملكة بالتعاون مع منظمة «اليونسكو» والدول الأعضاء في سبيل تعزيز كافة المساعي الدولية لأجل إطلاق العنان لإمكانات الثقافة في تسريع جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعمها إستراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل من 2022 وحتى 2029.

وقال سموه في كلمةٍ ألقاها في المؤتمر: «تعد قطاعات الثقافة والعلوم مكوناً أساسياً في رؤية المملكة 2030، ومن هنا فإننا نستثمر في مبادراتٍ مثل برنامج الابتعاث الثقافي، وكذلك عبر صندوق التنمية الثقافية الذي سيعزز النشاط الثقافي في المملكة، وصولاً إلى إطلاق الإمكانات التنموية الكبيرة لهذه القطاعات».

وأضاف سموه: «وانطلاقاً من إيماننا بأهمية الثقافة والعلوم على الصعيد التنموي، بادرت المملكة وبالتعاون مع شركائها الدوليين في استحداث مسارٍ ثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين، وذلك بناءً على التزامات الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020».

وأوضح سمو وزير الثقافة أن المملكة تتطلع إلى تعزيز الجهود الدولية في صوْن التراث، وقال في هذا الصدد: «بعد اعتماد لجنة التراث العالمي بالإجماع على مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للسنوات العشر القادمة، فإننا نتطلع إلى إسهام هذا القرار في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين رفع الكفاءات، ووضع تدابير لحماية مواقع التراث الثقافي».