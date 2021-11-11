شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: إفساح المجال أمام رواد الأعمال في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الوزارة تسعى لإفساح المجال أمام رواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي، وصولاً إلى نمو واستدامة القطاع، وذلك على هامش الاحتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تشجيع المشاريع الريادية وخلق بيئة جذابة ومحفزة تسهم في صناعة سياحة مبتكرة وتسرع نموها بصفتها مسهماً رئيساً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه اللقاءات تنطلق من خطط طموحة تستهدف بناء بيئة ريادية قوية تسهم في تطوير وازدهار قطاع السياحة، وتمكن الطموحين من رواد ورائدات الإعمال من بناء مشاريعهم وتعزز قدرتهم التنافسية بصفتهم شريكاً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن طاقة الشباب في القطاع السياحي تستحق الاحتفاء بأفكارهم الإبداعية التي تحولت إلى شركات ناشئة تدعم النمو الاقتصادي وتراهن على المنافسة والتميز.

وأشاد بقصص النجاح والأفكار الإبداعية التي طرحها رواد الأعمال، كما استمع إلى رؤاهم في نهضة قطاع السياحة ومناقشة التحديات والفرص.