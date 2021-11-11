شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية لإطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال ثلاثة صواريخ باليستية، اعترضتها ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

فيما أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

من ناحيته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مشيدًا بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

فيما نددت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاثة صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، مشيدة بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام للمنظمة د.يوسف العثيمين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على موقف المنظمة الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، قائلًا إن ما ترتكبه تلك الميليشيا «جرائم حرب».