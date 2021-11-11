شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث تعزيز التعاون مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ووزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي، العلاقات الثقافية الوثيقة بين المملكة والإمارات، مشيدًا بالتعاون القائم في تسجيل عدة ملفات لدى منظمة اليونسكو.

وهنأ سموه، نظيرته الإماراتية، خلال زيارته جمهورية فرنسا؛ لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ41، وذلك بمناسبة افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، والنجاح الذي صاحبه، مُنوهاً بعمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتعاون الثقافي المشترك.

وتطرق اللقاء لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والإشادة بالعمل القائم في مبادرة «المجلس الثقافي السعودي الإماراتي» والمشاريع المنبثقة عنه، وتأكيد أهمية استكمال العمل المشترك بما يخص المجالات الثقافية.