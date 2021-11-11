شكرا لقرائتكم خبر عن مدراء المدارس يناقشون الاستعداد للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مكتب تعليم الخبر أحمد الغامدي، على ضرورة التهيئة والاستعداد لسير الاختبارات بالمدارس نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي والتي سيتولى متابعتها المشرفون التربويون وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالحضور للمدرسة بداية الفترة، والاطلاع على جدول الاختبارات، ومتابعة القاعات حضوريا، وكذلك في المنصة، والإطلاع على أعمال اللجان من حيث انتظام التصحيح والرصد والمطابقة وإدخال درجات جميع المواد بشكل منتظم.

وشدد خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمدراء مدارس البنين الحكومية والأهلية، على أهمية سلامة بناء نماذج الأسئلة والإجابة وتوزيع الدرجات عليها، وكذلك تعبئة نماذج الزيارات وتسليمها للجنة الاختبارات بالمكتب بشكل يومي. وبين الغامدي، أن مدراء المدارس سيشرفون على تهيئة مرافقها وتوفير سبل الراحة وتخفيف التوتر لدى أبنائنا الطلاب بعد العودة الحضورية للاختبارات ليكون لديهم الاستقرار النفسي والذهني وتفعيل دور الإرشاد الطلابي وتوزيع المهام على المراقبين والمصححين وحث الموظفين على العمل بروح الفريق والتعاون لاجتياز الاختبارات بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن التواصل الفعال مع أولياء الأمور عن طريق الرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي المختلفة يأتي كإجراء هام لحث االطلاب والطالبات على الاستذكار الجيد والنوم المبكر والتغذية السليمة وتحفيزهم وإحضار ما يلزم من أدوات لأداء الاختبار والرد على استفساراتهم.

وتطرق المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن القرني، إلى مشروع الاعتماد المدرسي في لقائه الثاني بمديري المدارس. مؤكدا على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد داخل المدارس والتي ستكون رافدا يدعم مشروع مدينة الخبر الصحية.