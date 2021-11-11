شكرا لقرائتكم خبر عن 174 مليونا لمشروعي نظافة الجفر والعمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، عقد مشروعي النظافة لمدينتي «الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما»، بعد ترسية المشروعين من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بمخصصات مالية بلغت 174 مليون ريال للعقدين -87 مليون ريال للعقد الواحد-.

وأوضح م. الملا أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما الفعلي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى تحديد اللون «الأصفر الفسفوري» لمشروع مدينة العمران، واللون البرتقالي لمشروع مدينة الجفر، ويشمل ذلك الزي الموحد للعاملين والآليات والمركبات الخاصة بكل مشروع.

واكد أن المشروعين المتكاملين تستهدف الأمانة من اعتمادهما الارتقاء بخطط النظافة العامة في مدينتي الجفر والعمران وتوابعهما انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم بما يتواءم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية المستفيضة لمدن الحاضرة، موضحا أن كلا المشروعين يتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة مع تنفيذ الأمانة خطط وبرامج متابعة وإشراف مستمرة وصولا إلى نتائج إيجابية وتحقيق الأهداف الخدمية للمشروعين.