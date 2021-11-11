شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1300م3 أنقاضا.. وتنظيف 22 أرض فضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الخدمات حملة لمعالجة التشوه البصري بحي الراكة الجنوبية.

وأشار رئيس بلدية الخبر م. مشعل الحربي، إلى أن الحملة شملت تنظيف الساحات والأراضي البيضاء ورفع المخلفات منها، التي تشمل مخلفات بناء وأنقاضا مجهولة المصدر، لافتا إلى رفع ما يزيد على 1300 متر مكعب، ومسح وتنظيف 22 أرض فضاء بالحي، فيما تمت إزالة عدد 10 لوحات إعلانية مخالفة. وأوضح م. الحربي أن الحملة استهدفت تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب، لافتاً إلى أن الحملة تأتي لتحقيق أهداف بيئية وجمالية للمحافظة.