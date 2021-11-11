شكرا لقرائتكم خبر عن 240 ترخيصا للمنشآت الصحية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت إدارة التراخيص بصحة الشرقية، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م، 240 ترخيصاً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 40 ترخيصاً جديداً، وتجديد 73، وإلغاء 8 تراخيص، فيما أصدرت 17 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، وقدمت 101 خدمات أخرى، وتصريحاً لعمليات اليوم الواحد.

يذكر أن إدارة التراخيص في صحة الشرقية تعنى بالإشراف على شؤون القطاع الصحي الخاص من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المنشآت والكوادر الصحية، وتعتمد المخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة ومتابعة الطلبات الواردة على منصة «صحة» من المنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من نظاميتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لخدمة المواطن والمقيم.