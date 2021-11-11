شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 21 شارعا لزراعة الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية الخبر العمل بتهيئة 21 شارعا في مختلف أحياء الخبر من خلال تجهيز الأحواض استعدادا لزراعتها وتشجيرها خلال الأسبوعين القادمين ضمن مبادرة «الخبر خضراء» والتي تسعى من خلالها البلدية إلى مضاعفة عدد الأشجار في الخبر بزراعة ما يزيد على 5000 شجرة.

وأوضح رئيس البلدية م. مشعل الحربي أن المبادرة تستهدف تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعكس جمال الخبر من خلال زراعة الأشجار لتضفي مظهرا جماليا من خلال التركيز على العناصر البصرية والجمالية، مشيرا إلى التوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها.

وأكد أن مبادرة التشجير تشكل أحد الأهداف الرئيسية للبلدية والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقا لأفضل المعايير تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية. لافتا إلى أهمية تحسين ظروف البيئة والصورة البصرية بكافة الأحياء السكنية بما تحتويه من أشجار وشجيرات ومسطحات خضراء وزهور كونها تؤدي دورا بيئيا وصحيا وجماليا، ومساهمتها في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار.