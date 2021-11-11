شكرا لقرائتكم خبر عن 18 برنامجا تدريبيا لمنسوبي جامعة «حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح آل صقر عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية مختصة، شملت توقيعا مع معهد الإدارة العامة في المجال التدريبي والاستشاري، أثمرت في مرحلتها الأولى عن تقديم 18 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها 550 متدربًا من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية تخصصية، تم من خلالها تقديم برامج تدريبية لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام بالجامعة.

كما وقّعت الجامعة اتفاقية تدريب مع جامعة المجمعة، أثمرت عن تدريب 500 موظف وموظفة في الجامعة.