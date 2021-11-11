شكرا لقرائتكم خبر عن 38 إصابة بكورونا.. واستقرار «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 38 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة. وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549060 حالة، والتعافي 538049، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالات.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.