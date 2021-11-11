شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة معقدة بمستشفى د. سليمان الحبيب تنهي معاناة طفلة من تشنجات صرع يومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله أنهى فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب التخصصي، معاناة طفلة «عامين»، مع نوبات يومية من الصرع التشنجي الحاد، غير المستجيب للأدوية التحفظية، وذلك بإجراء عملية جراحية ناجحة استمرت «4» ساعات.

ذكر ذلك الدكتور إبراهيم الثبيتي استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أن الطفلة وصلت للمستشفى، وخضعت لفحوصات طبية دقيقة مثل التخطيط المستمر لنشاط الدماغ وإجراء الأشعة النووية (PET C.T Scan)، والرنين المغناطيسي (M.R.I.)، وقد أظهرت النتائج أن مصدر الصرع في الفص الصدغي الأيمن بالدماغ.

وأوضح أن الفريق الطبي أجرى للطفلة عملية استغرقت «4» ساعات وتم فيها استخدام نوع تخدير مخصص لحالات الصرع، بالإضافة إلى استخدام تقنيات جراحة المنظار المجهرية (Pentero)، وكذلك استخدام آلات وأجهزة خاصة تعرف بأسم (Sonopet Ultrasonic Aspirator)، حيث تم استئصال الخلايا المسؤولة عن الصرع في الفص الصدغي الأيمن مع الحفاظ على المناطق الحركية بالدماغ.

وأضاف أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تم نقل الطفلة للعناية المركزة للأطفال لمدة 24 ساعة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، قبل أن يتم تحويلها لقسم التنويم بعد تحسن حالتها، الذي استمر إلى أن خرجت من المستشفى بعد «4» أيام، وقد تخلصت من نوبات الصرع بصورة نهائية ولله الحمد.