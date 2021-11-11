شكرا لقرائتكم خبر عن «المحاسبة» تبحث رفع كفاءة المستودعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام المركز السعودي للمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء المستشار د. سالم الغامدي: إن اليوم العالمي للمحاسبة فرصة لتسليط الضوء على التغييرات التي يشهدها قطاع المحاسبة، بعد أن تحولت هذه المهنة إلى وظيفة أساسية مسؤولة عن التوجيهات المالية والتخطيط التنظيمي وصنع القرار.

وبين «الغامدي»، خلال لقاء «تحقيق الكفاءة في إدارة المستودعات الحكومية وأتمتة إجراءاتها»، بالتزامن مع اليوم العالمي، بمشاركة مختصين بوزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن اللقاء يهدف لتقديم قيمة مضافة للجهات الحكومية المشمولة برقابته، للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية. كما يناقش عنصرا مهما من عناصر الأصول المتداولة ويستخدم بشكل رئيس في العملية الإنتاجية وهو المخزون أو كما يُسمى «المستودع» في القطاع الحكومي.

من جهته أكد مدير إدارة الإنجاز والمتابعة بقطاع التمكين بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية طاهر آل معدي، أن هناك 3 عوامل يجب تحقيقها من أجل الحصول على القيمة المستهدفة من رفع كفاءة المستودعات الحكومية، تتمثل في النظام التشغيلي والبينة التحتية للإدارة وأسلوب التفكير والثقافة، مبينا أن تعزيز الكفاءة وتقليل التجول وتغيير المتطلبات الخارجية من أفضل الممارسات لتحقيق كفاءة الإنفاق في المستودعات الحكومية، إذ ستنخفض التكاليف من 10% - 25%، في حال طبقت تلك الممارسات بشكل صحيح.

وتناول اللقاء قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وفقا للتحديثات الجديدة، وتنمية المحتوى المحلي في أعمال المشتريات الحكومية، وتحقيق كفاءة الإنفاق في المستودعات الحكومية وأتمتة إجراءاتها.