شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف مستفيد من 12 فعالية صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 304069 شخصا من 12 فعالية توعوية، نفذتها صحة عسير خلال شهر أكتوبر المنصرم، تنوعت ما بين حملات توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية.

واشتملت الفعاليات، التي نفذتها إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالمديرية، إلى جانب أقسام التوعية الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، على إقامة معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات، إلى جانب توزيع البروشورات والملصقات التوعوية، و«بودكاست»، وبث رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.