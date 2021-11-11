شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة إحصاء طبي وأبحاث إكلينيكية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كلية الصيدلة بجامعة أم القرى، أمس، وحدة للإحصاء الطبي والأبحاث الإكلينيكية، لتعزيز جودة البحوث السريرية والطبية الحيوية والصحة العامة. وأوضحت عميدة الكلية د. أميمة بنت عبد الله أن الهدف من إنشاء الوحدة توجيه الباحثين في مجال الرعاية الصحية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب دراسات عليا من داخل الجامعة، والباحثين من المجتمع الطبي عامة، وتمكينهم لتصميم وتنفيذ دراسات بحثية محكمة التصميم علاوة على تزويد الباحثين في مجال الرعاية الصحية بالأدوات المناسبة لإجراء التحليل الإحصائي المناسب، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين في كتابة الخطط الإحصائية المناسبة للمنح البحثية. وبينت أن الوحدة تسعى لأن تكون بمثابة محطة واحدة لتوفير أحدث الحلول للباحثين الذين يجرون البحوث الأساسية والسريرية، لافتة النظر إلى أن الوحدة تشمل خدمات الإحصاء الطبي والأبحاث الإكلينيكية، وتقديم استشارات عامة، وتعمل على تقديم استشارات في مجالات تصميم الدراسات البحثية إضافة إلى التحليل الإحصائي، وتفسير البيانات، وكذلك حساب حجم العينة، علاوة على كتابة التقارير المهنية والعلمية، وتقديم خدمات معلوماتية البيانات، وتصميم أنظمة وأدوات جمع البيانات وإدخال البيانات، وكذا التحقق من صحتها وإدارة البيانات وضمان الجودة، وعيادات البحث.