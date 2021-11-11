شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورات «الهلال الأحمر» للقانون الدولي الإنساني.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تطلق هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأحد المقبل، برنامج دورات القانون الدولي الإنساني، بقاعة الملك سلمان بمقر الهيئة لمدة 5 أيام، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية الفريق مأمون الخصاونة، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود د. خالد الشنيبر، والمستشار باللجنة الدولية للصليب الأحمر د. معز الهذلي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية بمملكة البحرين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث د. منصور المنصور، ورئيس لجنة الإعلام والنشر د. حمدان الجهني، ورئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني أمين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عبدالله الرويلي. ويتضمن البرنامج موضوعات، القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وأدوارها في النزاعات المسلحة «دولية وغير دولية» والاضطرابات الداخلية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية. كما سيتضمن البرنامج، نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة أثناء النزاع المسلح وإعداد التقارير ذات الصلة، وآلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، إضافة لنماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.