شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بدور المجالس البلدية في توفير خدمات نوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور الكبير، الذي تقدمه المجالس البلدية، للمساهمة في تجويد الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة «أيدها الله»، في توفير خدمات بلدية نوعية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، رئيس المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، يرافقه أعضاء المجلس، بديوان الإمارة، أمس. وقدم البوعلي لسموه تقريرا عما قدمه المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء خلال الفترة الماضية، مثمنا الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية مما كان له أثر بالغ في قيام المجلس بمسؤولياته وفق اختصاصه، ومتابعة المشاريع والخدمات التنموية في المحافظة.