شكرا لقرائتكم خبر عن 3318 مستفيدا من «طب الأسنان التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن، خدماته العلاجية لـ 3318 مراجعا ومراجعة خلال شهر أكتوبر لعام 2021م، وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 636 مراجعا، و89 مراجعا لعيادة جراحة اللثة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 595، وعدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 378.

واستفاد 344 طفلا من عيادة طب الأسنان، إضافة إلى متابعة 352 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، ووصل عدد مراجعي عيادة العلاج التحفظي 267، ومراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 155، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 331 مراجعا.