محمد بن مسعود - الدمام - زوج يجبر زوجته على متابعة الأفلام الإباحية في ليلة الدخلة.. والصدمة ما حدث بعدها

روت سيدة مصرية في قضية الخلع التي رفعتها أمام المحكمة ضد زوجها، تفاصيل واسباب ترك منزلها واللجوء الى المحاكم.

حيث ظنت “ف م” والتي تبلغ من العمر 45 عاما، أن زواجها الثاني سيعوضها عن معاناتها مع زوجها الأول الذي طردها من المنزل، وتركها ولم يسأل بها او بناته ولم ينفق عليهم، واعتقدت انه الثاني على درجة من الأخلاق وسيراعي الله في تصرفاته، لكن اكتشفت منذ الليلة الأول ىانه مدمن أفلام إباحية، كما اجبرها على متابعتها معه.

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هذا بخلاف نظراته غير المريحة لبناتها، حيث كان يجلس أمامهن بملابس داخلية ويطلب منهن وضع مرهم أو عمل تدليك له، ويدعي انهن مثل بناته، حتى تجرأ وأصبح يشاهد مقاطع إباحية في الصالة امام الجميع، والصوت مسموع، وازداد الشجار بينهما وتكررت المشاكل، ما دفعها لطلب الطلاق، لكنه رفض، ما جعلها ترفع دعوى الخلع مبررة استحالة العشرة معه.