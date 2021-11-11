السعوديه الشرفا يحتفي بليلة العمر

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب محمد عماد الشرفا بزفافه إلى ابنة عادل الششنية، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.

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