السعوديه آل يعقوب يحتفلون بزواج محمد

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب محمد عبدالله يحيى يعقوب من منسوبي مستشفى الطوال العام بزواجه من ابنة أحمد علي قيسي، في إحدى قاعات الاحتفالات بالطوال، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن سعادته بإكمال نصف دينه، سائلا الله أن يوفقه وعروسه ويجعل الود والمحبة عنوانا لحياتهما القادمة.

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