السعوديه السوادي إلى رتبة مقدم

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد جمعان بن عتيق الزهراني، الرائد عادل أحمد جارالله السوادي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة «مقدم». المقدم عادل عبر عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها دافعاً لتقديم المزيد لخدمة الدين والوطن.

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