محمد بن مسعود - الدمام - يتحول إلى سم قاتل.. تحذير طبي من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة !

زيت الزيتون معروف على نطاق واسع بفوائده الصحية، يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وقد يساعد أيضًا في الحماية من بعض الأمراض المزمنة .

في حين أنه يستخدم بشكل شائع كزيت للطبخ والغمس ، يعتقد بعض الناس أن شربه سيسمح لك بجني أقصى فوائده

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أكل معظم الناس ما يكفي من الدهون الكلية ، لكن الكثير منهم لا يحصلون على ما يكفي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي توجد في بعض الزيوت والمكسرات والبذور ومصادر نباتية أخرى .

يعتبر زيت الزيتون من أغنى المصادر النباتية للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، ويمكن أن يساعدك استهلاكه على تلبية احتياجاتك من هذا النوع من الدهون. الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مفيدة بشكل خاص لصحة القلب وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

توجد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في بعض المنتجات الحيوانية ، ولكن تشير الدراسات إلى أن أعظم فوائدها الصحية تتحقق من خلال تناول المصادر النباتية لهذه الدهون .

يمكن أن يساعدك شرب ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون يوميًا في تلبية الكمية الموصى بها من هذه الدهون إذا كنت تحصل على كميات غير كافية من نظامك الغذائي.

سلبيات

في حين أن شرب الزيتون قد يقدم العديد من الفوائد الصحية المحتملة ، إلا أن هناك جوانب سلبية يجب وضعها في الاعتبار.

نسبة عالية من السعرات الحرارية وقد تسبب زيادة الوزن

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، حيث يحتوي على 120 سعرًا حراريًا لكل ملعقة طعام (15 مل)

على الرغم من أن العلاقة بين تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن معقدة وتعتمد على العديد من العوامل ، إلا أنه من الثابت جيدًا أن استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرق يؤدي إلى زيادة الوزن

علاوة على ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن زيادة تناول الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يؤدي أيضًا إلى زيادة وزن الجسم ، مما يشير إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يساهم في زيادة الوزن إذا استهلك بكميات زائدة

لهذا السبب ، من المهم التحكم في تناول السعرات الحرارية ، بغض النظر عن مصدر السعرات الحرارية.

اعتبارات أخرى

من المهم مراعاة ما يلي عند التفكير في شرب زيت الزيتون:

يمكن أن تحل محل الأطعمة الصحية . على الرغم من أن زيت الزيتون مصدر صحي للدهون ، إلا أنه ليس مغذيًا مثل الأطعمة الكاملة. قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى استبدال الأطعمة الصحية ، مثل الدهون والخضروات والبروتينات الصحية الأخرى.

مسببات الحساسية المحتملة . على الرغم من ندرته ، إلا أن حبوب لقاح الزيتون من مسببات الحساسية المحتملة ، ويمكن أن يتسبب زيت الزيتون في التهاب الجلد التماسي لدى الأفراد المصابين

العديد من الفوائد لا يدعمها البحث. لا يتم دعم العديد من الفوائد المزعومة لشرب زيت الزيتون من خلال الأبحاث ، ولكن يتم اعتمادها بدلاً من ذلك من قبل الشركات التي تبيع زيت الزيتون أو الحكايات الشخصية .