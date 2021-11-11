محمد بن مسعود - الدمام - عصير مذهل يقي من سرطان الفم وقروح اللثة ويمنع تسوس الأسنان ويزيل رائحة الفم الكريهة.. لايفوتك

يحمل عصير الرمان فوائد صحية عديدة، لأنه يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة أكثر بمقدار ثلاث مرات أكثر من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، مما يدل على قيمته الغذائية الهامة، بجانب أنه يحتوى على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين أ ، ب 3 ، ب 9 “حمض الفوليك” ، وفيتامين سي، كما يحتوي الرمان أيضًا على الكالسيوم والحديد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن عصير الرمان يلعب دورا فى الحفاظ على صحة الأسنان والفم كما يحميك من أمراض ومشاكل اللثة، مثل:

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1. يساعد فى الوقاية من سرطان الفم

لأنه غنى بمادة البوليفينول، التى تسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وعلاجها مثل سرطان الفم، حيث تمنع نمو الخلايا السرطانية وتقضى عليها.

2. يزيل رائحة الفم الكريهة

يساعدك الرمان فى التخلص من البكتيريا الناتجة عن فضلات الطعام، التى تتسبب فى رائحة الفم الكريهة.

3. علاج القروح على اللثة

يحتوي الرمان على فيتامين سي بكثرة ، لذا فهو قادرعلى علاج مجموعة متنوعة من الأمراض التي تحدث بسبب نقص فيتامين سي، ومن هذه الأمراض آفة القرح على اللثة.

4.علاج جفاف الحلق

يحتوي الرمان على مادة مغذية للتخفيف من جفاف الحلق والقضاء على بحة الصوت.

5. منع تسوس الأسنان

يمنع الرمان تسوس الأسنان ويعالج الألم الناتج عن التسوس، لأنه يحتوي على الحديد والكالسيوم القادر على حماية الأسنان من البكتيريا المسببة للتسوس.