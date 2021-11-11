محمد بن مسعود - الدمام - فتاة خليجية في غاية الحسن والجمال تعرض نفسها للزواج ولكن مقابل هذا الشرط الذي أثار جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي

عرضت فتاة حسناء من دولة خليجية نفسها للزواج بشرط أن يكون الشخص الذي يريد أن يتزوجها رجل أعمال “ثري”. وأثارت الفتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن عرض الفتيات نفسها للزواج على مواقع التواصل أمر غير مألوف في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية. قد يهمك ايضاً وعبر مغردون عن اندهاشهم من عرض الفتاة حيث لم تحدد أي شروط أخرى سوى أن يكون العريس رجل أعمال وثري. وعلق “مغردون” بأن ما يهمها فقط هو المال وكأنها تحول الزواج إلى صفقة وليس بهدف الاستقرار وتكوين أسرة. يذكر أن الفتاة قدمت هذا العرض بعد تداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن امرأة عربية لم تتجاوز الـ 26 عاما ورثت 55 مليون رريال إضافة إلى فيلا بعد شهر من زواجها سرا من رجل أعمال شهير بجدة.

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