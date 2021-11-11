مدني تبوك ينقذ مقيماً بعد نشوب حريق في عمارة سكنية

محمد بن مسعود - الدمام - 04-06-1443 01:34 صدى تبوك – التحرير أخمد مدني تبوك حريقًا في عمارة سكنية، وأنقذ مقيمًا محتجزًا، وتم تقديم الرعاية الطبية له بوساطة الجهة المختصة، وهو بصحة جيدة – وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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