مسار مكة.. مشروع لفك الاختناق عن المنطقة المركزية

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس محمد سيبيه، إن «مسار مكة»، هو مشروع لفك الاختناق عن المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وقال لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن المشروع يربط الدائري الثالث والثاني والأول، وطريق عبدالله عريف وطريق المنصور، هذه الطرق الخمس، من شأنها فك الاختناقات الموجودة حاليا وتمكين الحركة المرورية بانسياب كبير لاستخدام هذه الطرق الدائرية.

وتابع المهندس سيبيه، إن المشروع يوجد له بنية تحتية من أذكى البنيات التحتية التي تمكن مستقبلًا من تطوير هذا المشروع العملاق وتمكين البنية العلوية من العمل التشغيلي بيسر وسهولة.

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