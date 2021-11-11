إحصائيات صادمة.. الهلال الأحمر يكشف أرقام حوادث مطاردي سيارات الإسعاف

الرياض - محمد عبدالله - كشف الهلال الأحمر السعودي عن أرقام وإحصائيات صادمة المتعلقة بحوادث مطاردي سيارات الإسعاف في آخر سنتين.

وأكد الهلال الأحمر على خطورة ملاحقة ومطاردة سيارات الإسعاف التي من أهم أهدافها إنقاذ الأرواح على الطريق.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، في تقرير نشرته "الإخبارية"، أن حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين كانت كالتالي:

عام 2020 بلغت حوادث سيارات الإسعاف 53 حادثًا.

في عام 2021 ارتفع عدد حوادث سيارات الإسعاف إلى 58 حادث منها 22 سيارة إسعاف أُبعدت عن الخدمة

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