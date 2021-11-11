هل تجب الزكاة عن الذهب المشترى للزينة؟.. الخثلان يرد

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عن حكم إخراج الزكاة عن الذهب المشترى للزينة.

وقال «الخثلان»، خلال لقائه المذاع على قناة الرسالة، في حال تم شراء الذهب للتزين به ولبسه في المناسبات حتى لو كانت تلك المناسبات قليلة فذلك لا زكاة فيه، وهذا رأي معظم الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة.

وأكمل، إذا كان الغرض من الذهب هو التجارة وتم اكتنازه للاستفادة من ارتفاع قيمته ببيعه بعد ذلك فهنا تكون عليه زكاة.

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