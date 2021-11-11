عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

وتقدمت منطقة عسير في البلاغات «1067 بلاغًا» على 4 مناطق مجتمعة «حائل، الباحة، نجران، الحدود الشمالية».
البلاغات حسب المناطق
الرياض
8107
جازان
942
نجران
180
مكة المكرمة
4380
القصيم
1532
الباحة
318
الشرقية
2209
الجوف
593
الحدود الشمالية
152
عسير
1067
تبوك
509
المدينة المنورة
1138
حائل
495
خطب ودروس
9476
خطبة
6732
محاضرة
42
دورة
567
درسا
19
لقاء
11017
كلمة
أنواع البلاغات
2352
طلبات التعيين
4240
المتبرعون
347
مكبرات الصوت
2345
خدمات عامة
1002
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