عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد وخدمات الصيانة وبلاغات مكبرات الصوت وطلبات التعيين، والمتبرعين. وتقدمت منطقة عسير في البلاغات «1067 بلاغًا» على 4 مناطق مجتمعة «حائل، الباحة، نجران، الحدود الشمالية». البلاغات حسب المناطق الرياض 8107 جازان 942 نجران 180 مكة المكرمة 4380 القصيم 1532 الباحة 318 الشرقية 2209 الجوف 593 الحدود الشمالية 152 عسير 1067 تبوك 509 المدينة المنورة 1138 حائل 495 خطب ودروس 9476 خطبة 6732 محاضرة 42 دورة 567 درسا 19 لقاء 11017 كلمة أنواع البلاغات 2352 طلبات التعيين 4240 المتبرعون 347 مكبرات الصوت 2345 خدمات عامة 1002



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