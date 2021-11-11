وأوضح رئيس بلدية الساحل بالنيابة ناصر الشهراني ل"دوت الخليج" أمس أن الواجهة البحرية في ساحل عسير البحري تمتد على ساحل البحر الأحمر بمساحة 2400 متر طولي وبعرض 400 متر، وتحتوي على مناطق ترفيهيه ومارينا ومناطق خضراء مهيئة للزوار لقضاء أجمل الأوقات، وممشى صحي وجلسات شاطئية مهيئة، ومواقع استثمارية واعدة.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقد فندق 4 نجوم وعقد المارينا للاستثمار طويل الأجل، منوها إلى أن هناك مواقع استثمارية تعمل الآن وتتضمن مطاعم للوجبات السريعة وكافيهات، بالإضافة إلى أن هناك مواقع استثمارية واعدة سيتم طرحها في الأيام المقبلة.
وأكد الشهراني أنه ستكون هناك فعاليات مصاحبة لموسم هذا الشتاء بواجهة عسير البحرية، مضيفا بأن هذا الصرح العظيم وجد لكم ومن أجلكم ونأمل المحافظة على مرافقه للاستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 11.4 ألف مركبة تزور الواجهة البحرية بساحل عسير خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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