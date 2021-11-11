شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل |«التحالف» يضرب أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده.

كما صرح أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، موضحًا أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال العميد المالكي: اعتداءات المليشيا العابرة للحدود عبثية ولا زلنا نمارس ضبط النفس.