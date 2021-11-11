محمد بن مسعود - الدمام - محمد العتيق استضافت ⁧‫الغرفة التجارية بتبوك‬⁩ ممثلة بلجنة ⁧‫ريادة الأعمال‬⁩ اللقاء التنسيقى مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم ملتقى مجتمع رواد ورائدات الأعمال بمنطقة تبوك و ذلك ‏بحضور رئيس لجنة ريادة الأعمال الأستاذ ماهر الوابصي ‏وممثل جامعة تبوك ومعهد ريادة الأعمال الوطني و هدف و بنك التنمية الاجتماعية ولجنة ريادة الأعمال وعدد من رواد الأعمال بالمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة تبوك تستضيف اللقاء التنسيقي لملتقى رواد ورائدات الأعمال بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.