محمد بن مسعود - الدمام - دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: “تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة” دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة. وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض. ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية». جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة. بالفيديو عبر “تويتر”.. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي “الدرعية” خالد خليل الخليج 365 2021-11-11 دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة. وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض. ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية». جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة. 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 12:59 AM دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: “تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة” دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: “تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة” دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة. وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض. ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية». جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.