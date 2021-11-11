تركيا تعتقل إسرائيليين إثنين والخارجية في تل أبيب: نتابع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال إثنين من مواطنيها في تركيا، دون توضيح سبب الاعتقال.
وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن “السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين إثنين، ولم تتضح الظروف التي أدت إلى اعتقالهما”.
© AP Photo / Dan Balilty
وأضافت: “لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت مساء اليوم الأربعاء إن القضية معروفة لديهم ويتعاملون بها”.
والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال مجموعة مؤلفة من 15 شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز “الموساد” الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس. كما نشرت وسائل الإعلام صورة لعدد من المشتبه بهم. وبحسب التقارير، فإن “العملاء” مواطنون أتراك وأجانب – وجميعهم من أصل عربي، تلقوا أموالا مقابل التجسس.
ووقتها، نشرت صحيفة “صباح” التركية، صورة للمتهمين الـ 15 بالتجسس لصالح الموساد.
وأوضحت أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال الممنوحة للجواسيس.
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