السعوديه «الخطوط السعودية» تحتفي بـ«الصحفي»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت الخطوط الجوية العربية السعودية، ممثلة في قطاع تقنية المعلومات، بعطيه الصحفي، بمناسبة تقاعده عن العمل بعد عطاء دام 30 عاماً.

وتخلل الحفل بعض عروض الإنجازات والمشاركات والأهداف التي حققها خلال مسيرة عمله، وتدرجه من أخصائي أنظمة تقنية معلومات، ثم مديراً لنظم المعلومات، وبعدها تمت ترقيته إلى مدير الاتصالات والبنية التحتية بدرجة 22، وبعدها رشح لإدارة صلاحيات أنظمة الخطوط السعودية داخل وخارج المملكة، وتمت ترقيته للدرجة 23، ثم رشح لإدارة ربط شبكات الخطوط السعودية وتكامل البيانات.

وخلال فترة وصوله إلى المناصب الإدارية والقيادية في تقنية المعلومات ترأس العديد من اللجان ومثل الإدارات في المؤتمرات المحلية والدولية، وتمت ترقيته إلى الدرجة 24 تكريماً لما قدمه خلال سنوات خدمته الماضية.