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السعودية | العرفج: 6 مشكلات تقف أمام تطوير التعليم الخاص (فيديو)

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:02 مساءً, 10 نوفمبر 2021 م

قال  عامل المعرفة أحمد العرفج، إن أجمل شئ أعجبني في مجال توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أنه تم بالتدريج على مدى 3 سنوات.

وأضاف “العرفج” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء، إن من أبرز مشكلات العاملين في قطاع التعليم الخاص ضعف الرواتب، حيث يطالب المعلمون بتطبيق حد أدنى 5 آلاف ريال، وغياب التأمين الطبي، وغياب الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى الخصومات باستمرار وقلة الحوافز وكثرة الحصص”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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