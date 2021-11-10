السعودية | العرفج: 6 مشكلات تقف أمام تطوير التعليم الخاص (فيديو)

قال عامل المعرفة أحمد العرفج، إن أجمل شئ أعجبني في مجال توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أنه تم بالتدريج على مدى 3 سنوات.

وأضاف “العرفج” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء، إن من أبرز مشكلات العاملين في قطاع التعليم الخاص ضعف الرواتب، حيث يطالب المعلمون بتطبيق حد أدنى 5 آلاف ريال، وغياب التأمين الطبي، وغياب الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى الخصومات باستمرار وقلة الحوافز وكثرة الحصص”.