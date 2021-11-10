اخبار الخليج – 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 36 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 14669 في يوم 10 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 25 حالة قائمة جديدة منها 10 حالات لعمالة وافدة، و 13 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان قادمتان من الخارج، كما تعافت 36 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275440
وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتان، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 4 حالات، في حين أن 303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 305 حالات قائمة
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