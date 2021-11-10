محام يكشف عن عقوبة كبيرة حال الاقتراب من سيارات الإسعاف على الطرق (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المحامي ناصر بن طريّد، اليوم الأربعاء، عن معلومة صادمة تخص التعامل مع سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، مؤكدا أن مخالفة الضوابط الخاصة بالإسعاف تؤدي لغرامة بمئات الريالات.
وأضاف “بن طريّد”، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب الابتعاد عن سيارات الإسعاف 50 مترًا، مشيرًا؛ لأن هناك غرامة للمخالفين تصل إلى 900 ريال، مشيرا إلى أن النظام العام نظم كل شيء بينها ضرورة الابتعاد عن سيارات الطوارئ بما فيها الإسعاف بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، لكن للأسف ما نشاهده أقرب من ذلك بكثير.
وأكد المحامي أن المرور حدد مخالفة 900 ريال لارتكاب هذا الفعل، وبالنسبة لهذه المخالفة قد يكون هذا المبلغ بسيط، لذا يجب رصدها بنسبة 100%؛ بحيث يكتشف كل من يخالف وهنا يمكن الاستعانة بالكاميرات على سيارات الإسعاف.
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