ميسي وليفاندوفسكي وصلاح في صدارة ترشيحات الكرة الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - رصد تقرير صحفي بريطاني، أبرز اللاعبين المرشحين لحصد جائزة «الكرة الذهبية» المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن هناك 10 لاعبين سيكونون في صدارة الترشيحات لحصد الجائزة هذا العام، وهم كالآتي:

1- ليونيل ميسي

يعد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، المرشح الأبرز لحصد الكرة الذهبية في العام الحالي.

لم يفز ميسي في موسمه الماضي مع برشلونة إلا بكأس إسبانيا، لكنه منع فريقه السابق من الانهيار لمدة عام، كما أنه قاد منتخب الأرجنتين لحصد لقب كوبا أمريكا في المباراة النهائية على حساب البرازيل.

2 – روبرت ليفاندوفسكي

إذا كانت هناك كرة ذهبية في عام 2020، فإن ليفاندوفسكي كان المرشح الأقوى على الإطلاق بعد تسجيله 48 هدفا مع بايرن ميونخ وفوزه بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

واستمر ليفاندوفسكي في تسجيل الأهداف بانتظام، لكن إصابته كانت سببا في خروج بايرن من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

3 – محمد صلاح

إذا منحت الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقت إقامة الحفل، فسيكون صلاح في مقدمة الترشيحات لحصد الجائزة.

4 – جورجينيو

المنافس الوحيد بين اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة الذي توج بألقاب أوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث توج بدوري الأبطال رفقة تشيلسي، واليورو مع إيطاليا.

5 – كريم بنزيما

يقدم كريم بنزيما في عام 2021 أفضل أداء له على الإطلاق، كما أنه أحرز 14 هدفا مع ريال مدريد هذا الموسم، وتوج مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

6 – جيانلويجي دوناروما

لعب دوناروما دور البطولة في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020، بعدما أنقذ ركلات الترجيح من جادون سانشو وبوكايو ساكا، لاعبي إنجلترا، في النهائي.

7 – نجولو كانتي

لفت كانتي الأنظار في الموسم الماضي بسبب العروض الرائعة التي قدمها مع تشيلسي، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

8 – كيليان مبابي

سجل مبابي 42 هدفا مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، كما أنه فاز مع منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

9 – كيفين دي بروين

نجحت بلجيكا بقيادة دي بروين في الإطاحة البرتغال من يورو 2020، كما لعب كيفين دورا بارزا في حصد فريقه لقب البريميرليج في الموسم الماضي.

10 – كريستيانو رونالدو

سجل المهاجم البرتغالي 36 هدفا في الموسم الماضي ولديه 9 أهداف منذ العودة إلى مانشستر يونايتد، كما أنه بات أفضل هداف دولي على الإطلاق هذا العام بعد تجاوز الرقم القياسي لعلي دائي.