بالفيديو والصور.. وزير الداخلية يطلق عددًا من ظباء الريم والمها العربي

الرياض - محمد عبدالله - تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، المحمية، كما تم إطلاق 70 من ظباء الريم، و20 من المها العربي (الوضيحي).

ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية ضمن إطار جهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءًا من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.

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