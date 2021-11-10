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قائد مركبة محملة بأسفلت يقود بطريقة مخالفة.. والمرور يتدخل

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الرياض - محمد عبدالله - تعامل المرور السعودي، مع بلاغ ورده بشأن مركبة محملة بالأسفلت، لم يتخذ قائدها تدابير لسلامة المركبات الأخرى على الطريق.

وكان مقدم البلاغ أكد وجود غطاء على الأسفلت المحمل وعدم غلق الجانب الخلفي للحمولة مما يؤثر على سلامة المركبات، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

من جانبه أكد «المرور»،  أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وينص نظام المرور على «إلزام كل سائق بأن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بنظام وقواعد وإشارات المرور تنفيذ تعليمات رجال المرور وعدم استعمال المركبات في مواكب خاصة أو على شكل تجمعات إلا باذن مسبق من إدارة المرور».

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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