توجيه من رئيس «الأرصاد» بشأن الحالة المطرية على المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام برفع الجاهزية للإدارات المعنية والمساندة بالمركز، لمتابعة الحالة الجوية الماطرة التي تمر على المملكة.

كما تضمن التوجيه التنسيق مع الجهات المختصة على مدار الساعة، وتسهيل نقل المعلومات للجمهور والمهتمين والمستفيدين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع بالأمس هطول أمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، من مساء الجمعة إلى الأحد.

كما توقع المركز استمرار هطول الأمطار على بقية الأجزاء لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل من السبت إلى الإثنين.

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