توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إثبات البلاغ الكيدي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء، عن خطوات إثبات كيدية بلاغات التغيب.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّ إثبات كيدية بلاغ التغيب يتطلب الدخول على الموقع المختص واختيار أيقونة «خدمة طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب» وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول، عبر الرابط اضغط هنا.

وحول المدة المقدرة لإغلاق طلبات بلاغات التغيب، أكدت الوزارة أن المدة اللازمة لإغلاق أو الرد بطلب المزيد من الوثائق لطلبات بلاغات التغيب يتم تحديدها بعشرة أيام عمل.

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