وكيل «الصحة» يوجه رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وجه وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة.

وقال وكيل «الصحة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الموجة الحالية من كورونا في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق القارة العجوز.

وأشار إلى أن حوالي مليوني مواطن ومقيم ممن 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، قائلًا لهم: «نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد».

وتابع وكيل «الصحة»: «كونوا سبباً في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة».

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549060 حالة، وحالات التعافي 538049 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالات، رحمهم الله.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).